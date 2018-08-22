Венсан Кассель и Тина Кунаки продемонстрировали идиллию на обложке глянца

Этой осенью французский актер Венсан Кассель и юная красавица-модель Тина Кунаки собираются пожениться. А пока они успели отдохнуть в теплых странах, и в один из дней их запечатлел фотограф журнала Vanity Fair.
Венсан и Тина предстали на обложке издания влюбленными и счастливыми. А в интервью пара заявила, что мечтает о детях и хочет завести их как можно скорее после свадьбы.
Напомним, Кассель много лет был женат на одной из самых красивых женщин мира Монике Беллуччи. У них есть две дочери — 13-летняя Дэва и 8-летняя Леони. Но в 2013-м этот брак распался. «Мне казалось, что я сделал все, что должен был сделать: был женат и воспитал двух прекрасных дочек. Я принял решение быть свободным, и холостяцкая жизнь действительно была веселой. Однако через некоторое время я почувствовал опустошенность. Я даже не рассчитывал встретить кого-то, это произошло внезапно. И эта девушка намного моложе меня», — рассказал актер в том же интервью.
Фото и видео: Instagram