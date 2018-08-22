Венсан Кассель и Тина Кунаки продемонстрировали идиллию на обложке глянца

Этой осенью французский актер Венсан Кассель и юная красавица-модель Тина Кунаки собираются пожениться. А пока они успели отдохнуть в теплых странах, и в один из дней их запечатлел фотограф журнала Vanity Fair.

Венсан и Тина предстали на обложке издания влюбленными и счастливыми. А в интервью пара заявила, что мечтает о детях и хочет завести их как можно скорее после свадьбы.