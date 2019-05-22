«Венеция. 20 лет спустя»: Анжелика Варум и Леонид Агутин делятся нежными фото и видео из романтического путешествия

В январе минувшего года Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили 20-ю годовщину своих отношений. Спустя год и несколько месяцев звездная пара отправилась в один из самых романтических городов Европы.

«Венеция. Без малого 20 лет спустя», — написала Варум под серией фотографий из путешествия.