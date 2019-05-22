«Венеция. 20 лет спустя»: Анжелика Варум и Леонид Агутин делятся нежными фото и видео из романтического путешествия

В январе минувшего года Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили 20-ю годовщину своих отношений. Спустя год и несколько месяцев звездная пара отправилась в один из самых романтических городов Европы.
«Венеция. Без малого 20 лет спустя», — написала Варум под серией фотографий из путешествия.
В Венеции две половинки звездного дуэта играли свадьбу, теперь этот город связан у них с романтическими воспоминаниями.
В своих блогах артисты делятся впечатениями.
Анжелика и Леонид познакомились в 1997 году, их роман вспыхнул после исполнения песни «Королева». Свадьбу сыграли не сразу: сперва у влюбленных родилась дочь Лиза, и лишь спустя два года они отправились в ЗАГС.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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