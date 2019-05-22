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«Венеция. 20 лет спустя»: Анжелика Варум и Леонид Агутин делятся нежными фото и видео из романтического путешествия

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонид Агутин и Анжелика Варум в Венеции

Фото: Instagram Анжелики Варум
49-летняя Анжелика Варум и 50-летний Леонид Агутин празднуют годовщину в городе, где играли свадьбу.

В январе минувшего года Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили 20-ю годовщину своих отношений. Спустя год и несколько месяцев звездная пара отправилась в один из самых романтических городов Европы.

«Венеция. Без малого 20 лет спустя», — написала Варум под серией фотографий из путешествия.

В Венеции две половинки звездного дуэта играли свадьбу, теперь этот город связан у них с романтическими воспоминаниями.

В своих блогах артисты делятся впечатениями.

Анжелика и Леонид познакомились в 1997 году, их роман вспыхнул после исполнения песни «Королева». Свадьбу сыграли не сразу: сперва у влюбленных родилась дочь Лиза, и лишь спустя два года они отправились в ЗАГС.

Больше информации о жизн пары ищите здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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