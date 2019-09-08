Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж за пожарного

Вдова вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона Талинда сообщила, что спустя два года после трагедии готова двигаться дальше и снова выходит замуж. О помолвке с возлюбленным Майклом Ф. (по данным портала ТМZ, он работает пожарным в Лос-Анджелесе) Талинда сообщила в своем микроблоге.

«Я рада поделиться новостью о том, что обручена с моим ангелом Майклом. Я хочу сказать, что вы сможете снова найти любовь после трагедии. Что после смерти вашей половинки вы не умираете. Моя семья, друзья и братья из Linkin Park приняли Майкла с распростертыми объятиями. Я продолжу чтить память Честера и делать так, чтобы его смерть не была напрасной. А всем, кто так же потерял близкого человека, говорю: вы снова будете счастливы. В вашем сердце найдется место для скорби, радости, грусти и любви. Благодарю вас за поддержку», — написала Талинда Беннингтон.

Один из лучших друзей Честера и участник Linkin Park Майк Шинода поздравил Талинду в комментариях, а его жена написала, что счастлива за подругу, которая «была парализована горем, но нашла силы помогать другим, а теперь позволила себе снова жить, любить и быть любимой». Напомним, Честер свел счеты с жизнью у себя дома в июле 2017 года, когда его супруга с тремя детьми уехала за город. После его смерти Талинда посвятила себя помощи людям с психическими расстройствами: деятельность организации Change Direction, созданной в память о Честере, направлена на предотвращение трагедий, подобных той, что пережила семья Беннингтона.