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Василиса Володина поделилась трогательным снимком с мужем и сыном и назвала формулу идеального возраста партнера

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Василиса Володина с супругом Сергеем и сыном Славой

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44-летняя Василиса Володина опубликовала милое семейное фото.

Астролог и телеведущая Василиса Володина довольно редко выкладывает снимки с самыми близкими — мужем Сергеем, старшей дочерью Викторией и младшим сыном Славой. Но на днях звезда решила сделать исключение и опубликовала в своем микроблоге фото с супругом и сыном.

Василиса также решила напомнить своим фолловерам идеальную формулу, по которой можно вычислить «удобный» возраст для своего будущего спутника или спутницы жизни: «Для мужчины будет восприниматься «нормальной» спутница, возраст которой больше или равен его возрасту, деленному на 2 плюс 7. То есть если мужчина 40 лет, делим на 2 и прибавляем 7. Получаем, что женщины 27 лет и старше будут восприниматься как партнерши адекватного для него возраста. Обратная формула для женщин выглядит так — твой возраст, минус 7 лет (-7 лет многие Ж легко делают, знаю по съемкам #давайпоженимся) умножаем на 2. Получаем возраст мужчины, старше которого искать не стоит, если не хочешь, чтобы подруги шептались за спиной, что ты собираешься остаться веселой вдовой. Для девчонки 20 лет понятным будет мужчина 26 лет и моложе» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

К слову о съемках шоу «Давай поженимся»: Володина никак не отреагировала на недавно разгоревшийся в Сети скандал — коллега по программе Лариса Гузеева заявила, что «телевизор сносит голову случайным людям», имея в виду именно Василису. Впрочем, все участники этого резонансного события предпочли не комментировать произошедшее.

Фото и видео: Instagram

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