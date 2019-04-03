«Ваша принцесса дождалась»: Аршавин публично поздравил дочь от Барановской с 11-летием

После крупной ссоры и расставания с женой Алисой Андрей Аршавин сблизился со своими старшими детьми от отношений с Юлией Барановской — Артемом, Арсением и Яной. 3 апреля Яне исполнилось 11 лет, и спортсмен решил поздравить дочь, выложив фото с ней и маленьким Арсением в свой микроблог и тепло его подписав.

«С Днем Рождения!!!!❤️❤️❤️» — высказался Андрей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).