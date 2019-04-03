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«Ваша принцесса дождалась»: Аршавин публично поздравил дочь от Барановской с 11-летием

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Андрей Аршавин со старшими детьми

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Футболист стал все чаще общаться со старшими детьми от бывшей гражданской жены.

После крупной ссоры и расставания с женой Алисой Андрей Аршавин сблизился со своими старшими детьми от отношений с Юлией Барановской — Артемом, Арсением и Яной. 3 апреля Яне исполнилось 11 лет, и спортсмен решил поздравить дочь, выложив фото с ней и маленьким Арсением в свой микроблог и тепло его подписав.

«С Днем Рождения!!!!❤️❤️❤️» — высказался Андрей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

С Днём Рождения!!!!❤️❤️❤️💋💋💋

Публикация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)

Фолловеры поддержали его поступок: «Наконец вы вместе) Отлично смотритесь) Детки — папина копия!», «Приятно смотреть, когда папа опомнился, что с детьми наладил отношения. Давно пора. Сколько Юля страдала, дети не видели отца. Молодчина Андрей, это правильно, детей не забывай, они не в чем не виноваты», «Андрей, согласитесь, это так приятно поздравлять дочку с днем рождения! Ваша принцесса дождалась этого», «Вот нравишься ты такой: семейный, домашний, спокойный... Без всяких выкрутасов!», «Какое теплое и милое фото. Какое это счастье быть рядом с папой!».

Некоторые поклонники уже мечтают о воссоединении семьи и возвращении Андрея к Юлии, однако сама телеведущая исключила такую возможность в недавнем интервью: «Для них это важно. Ровно как и для остальных детей, для моих необходимо наличие и мамы, и папы. Отношения взрослых не должны отражаться на них. Я рада тому, что сейчас происходит. Но могу сказать одно: если это опять прервется, скорее всего, больше уже не случится».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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