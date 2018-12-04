Валерия одобрила брак дочери с рэпером: «У них грандиозные планы на совместное будущее»

Четыре года назад начинающая певица Анна Шульгина начала встречаться с рэпером, выступающим под псевдонимом Slem. Молодой человек сопровождал ее в заграничных поездках с семьей, помогал в творчестве. Родители были против этого романа: Валерии Сергей казался несерьезным. Иосифа Пригожина всерьез беспокоил тот факт, что юноша не попросил руки своей возлюбленной и не заявил о серьезности своих намерений.

Со временем отношение семьи изменилось. «Так получилось. <...> Я рада, что Анька очень счастлива сейчас. Ее парень — очень хороший, заботливый. <...> Я знаю, что у них грандиозные планы на совместное будущее. То, что Аня встречается с Сережкой, это замечательно. <...> Именно о свадьбе нас не оповестили пока, но у них серьезные отношения», — сообщила Валерия в интервью «Собеседнику».

«Да, изначально я представляла рядом с ней другого парня. Она училась в театральном, у нее были ухажеры. Даже дети наших друзей хотели с ней познакомиться. Конечно, мы были не против сродниться кланами, чтобы родители и родственники уже были проверены до десятого колена. Мы рисовали другую картинку, но жизнь вносит свои коррективы», — призналась звезда.

Фото: instagram