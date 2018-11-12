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Валерий Меладзе об отношениях с Альбиной Джанабаевой: «Мы с разных планет, это нужно принять как данность»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Альбины Джанабаевой

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53-летний Валерий Меладзе дал редкое интервью об отношениях с 39-летней Альбиной Джанабаевой и рассказал, что помогает ему поддерживать мир в семье.

Отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой до сих пор вызывают противоречивые эмоции у публики. Хейтеры напоминают непростой развод мужчины с предыдущей супругой. Поклонники волнуются, когда в Сети появляются сообщения о ссорах этой красивой пары. На днях артист дал редкое интервью, в котором признался, что в их паре бывают конфликты, и он первым делает шаг к примирению.

«Мы с разных планет, это нужно принять как данность. Нельзя ждать человека, который тебя полностью поймет, этого не случится. Надо разговаривать. Другое дело, что, чтобы после ссоры начать первым общаться, надо переступить через себя. Наверное, потому что я взрослее, мудрее, как правило, разговор начинаю первым. Хотя Альбина тоже сейчас, бывает, инициирует движение навстречу и меня это очень радует», — рассказал Валерий в интервью журналу «Hello!».

«Я понял, что обязательно нужно разговаривать, если что-то не так. Надуваться и молчать, психовать, хлопать дверью, вынашивать в себе только обиду и мысль "меня не понимают" — путь в никуда», — считает мужчина.

Сейчас пара часто выступает вместе. Поощряет Валерий и сольную карьеру Альбины, прислушиваясь к ее желаниям. «Кайф отношений — в ситуации, когда ты даешь человеку полную свободу, а он выбирает тебя. Если дать реализоваться, он будет счастлив», — считает он. Певица призналась, что просидела в декрете столько, сколько считала нужным. «Через год постепенно начала работать, все шло естественно, и никаких препятствий с его стороны не было», — подтвердила она. Певица подчеркнула, что она всегда принимает во внимание позицию Валерия, даже когда изначально с ней не согласна.

Фото: instagram, Komsomolskaya Pravda / Anatoly Lomokhov / globallookpress

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