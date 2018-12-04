«Валентин любил дочь очень сильно, но не успел оставить завещание»: Анна Седокова борется за наследство первого мужа

Анна Седокова постоянно судится за детей — то по поводу опеки над своим средним ребенком, дочкой Моникой, то по поводу наследства еще несовершеннолетней старшей дочери Алины. Оказалось, что уже три года Анна и Алина пытаются добиться признания того, что какая-то доля наследства покойного футболиста Валентина Белькевича (первого мужа певицы и отца Алины) должна достаться девочке.
«И я, и Родители Валентина, считаем справедливым и правильным, что родная дочь Валентина имеет право получить хотя бы какое-то наследство после своего отца. Мы уверенны, что таковым бы было желание Валентина. Он любил ее очень сильно и умер, не успев оставить завещание. Именно поэтому, и мама Валентина Белькевича и его отец, отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины. Они полностью ее поддерживают, поддерживают меня, но уже в течении трех лет происходят невероятные вещи», — пожаловалась Седокова поклонникам в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Я молчала, но дальше нельзя. Уже больше трех лет длится судебный спор о наследстве, которое осталось после смерти папы Алины Валентина Белькевича. Больше трёх лет другая сторона затягивет процесс, покупает людей, справки , договаривается с кем может и не может , с самыми могущественными людьми в стране, но завтра, не смотря на их старание, состоятся последнее слушание в Апелляционном Суде ! И суть этого спора – не спор между мною и другой женщиной. Суть этого спора совсем в другом – я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина – Алины. И я, и Родители Валентина, считаем справедливым и правильным, что родная дочь Валентина имеет право получить хотя бы какое-то наследство после своего отца. Мы уверенны, что таковым бы было желание Валентина. Он любил её очень сильно и умер, не успев оставить завещание . Именно поэтому, и мама Валентина Белькевича и его отец, отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины. Они полностью ее поддерживают, поддерживают меня, но уже в течении трёх лет происходят невероятные вещи. Другая женщина, которая в эфире программы «Секрет на Миллион» заявила, что спала с моим мужем сразу после свадьбы, спала, когда я была беременна, пытается доказать в судах, что Валентин Белькевич вообще ничего не имел и ничего не зарабатывал. Он был альфонс и содержанец. И она, женщина которая не проработала в своей жизни ни дня, содержала одного из лучших футболистов страны и следовательно это она купила квартиру в которой жила ещё я и Алинка. Унижая сейчас и достоинство и память Валентина ;( И самое неприятное здесь то, что в этом обмане почему-то поддерживают те, которые называли себя близкими друзьями Валентина. Особенно нас удивил Саша Хацкевич , главный тренер «Динамо» . Прошедший с ним всю дорогу , он говорил такие тосты на нашей свадьбе ! Валентин был выдающимся футболистом и не смейте это у него отнимать !И вот лучший друг Валентина , Хацкевич , который сидел у меня на кухне , который держал на руках мою маленькую дочь , приходит в суд и даёт показания, что в это время Валентин получал зарплату всего 200-300 долларов в месяц. Что он содержанец , что нужно все забрать у ребенка⬇
Оказывается, у Анны еще во время брака появилась соперница, которая якобы знала правду о финансовых делах спортсмена и сейчас пытается доказать, что родственники Валентина ничего ей не должны, потому что ничего и нет. «Другая женщина, которая в эфире программы «Секрет на Миллион» заявила, что спала с моим мужем сразу после свадьбы, спала, когда я была беременна, пытается доказать в судах, что Валентин Белькевич вообще ничего не имел и ничего не зарабатывал. Он был альфонс и содержанец. И она, женщина которая не проработала в своей жизни ни дня, содержала одного из лучших футболистов страны и следовательно это она купила квартиру в которой жила еще я и Алинка. Унижая сейчас и достоинство и память Валентина ;( И самое неприятное здесь то, что в этом обмане почему-то поддерживают те, которые называли себя близкими друзьями Валентина», — горько добавила Анна.
Поклонники безусловно поддержали звезду и посоветовали ей держаться, ведь справедливость на ее стороне. А вы как считаете, должна ли достаться доля в наследстве 13-летней Алине Белькевич?
Фото и видео: Instagram