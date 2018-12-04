«Валентин любил дочь очень сильно, но не успел оставить завещание»: Анна Седокова борется за наследство первого мужа

Анна Седокова постоянно судится за детей — то по поводу опеки над своим средним ребенком, дочкой Моникой, то по поводу наследства еще несовершеннолетней старшей дочери Алины. Оказалось, что уже три года Анна и Алина пытаются добиться признания того, что какая-то доля наследства покойного футболиста Валентина Белькевича (первого мужа певицы и отца Алины) должна достаться девочке.

«И я, и Родители Валентина, считаем справедливым и правильным, что родная дочь Валентина имеет право получить хотя бы какое-то наследство после своего отца. Мы уверенны, что таковым бы было желание Валентина. Он любил ее очень сильно и умер, не успев оставить завещание. Именно поэтому, и мама Валентина Белькевича и его отец, отказались от своей доли в наследстве Валентина в пользу Алины. Они полностью ее поддерживают, поддерживают меня, но уже в течении трех лет происходят невероятные вещи», — пожаловалась Седокова поклонникам в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).