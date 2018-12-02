Валентин и Марина Юдашкины отмечают «солнечную» свадьбу

«Дорогой Валечка! Сегодня 31 год как мы вместе, (называется она Солнечная) Твоя поддержка и внимание всегда помогали мне чувствовать себя нужной, а это важно! Тебе пожелаю здоровья, хорошего настроения и долгих лет нам быть вместе», — написала она.
Название «солнечная» или «смуглая» символизирует безоблачный и светлый период в супружеской жизни.
Поздравляем супругов и желаем долгих лет вместе!
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Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram