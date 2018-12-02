Валентин и Марина Юдашкины отмечают «солнечную» свадьбу

«Дорогой Валечка! Сегодня 31 год как мы вместе, (называется она Солнечная) Твоя поддержка и внимание всегда помогали мне чувствовать себя нужной, а это важно! Тебе пожелаю здоровья, хорошего настроения и долгих лет нам быть вместе», — написала она.