В ту же реку? Брэд Питт замечен на масштабной вечеринке Дженнифер Энистон

Западные СМИ трубят, что, вполне возможно, Брэд Питт и Дженнифер Энистон скоро воссоединятся. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что актер был приглашен на вечеринку по случаю 50-летия своей бывшей жены в лос-анджелесском ресторане Sunset Tower. Сразу несколько прохожих сообщили порталу The Daily Mail, что видели Брэда у входа в заведение — в окружении других звездных друзей актрисы.
Напомним, Дженнифер развелась с Джастином Теру в прошлом году и с тех пор, как считают инсайдеры, ни с кем не встречалась. А вот у Брэда, в отличие от экс-жены, после развода с Анджелиной Джоли было несколько романов и один из них, по слухам, начался совсем недавно — якобы Питт ухаживает за оскароносной актрисой Шарлиз Терон.
Любопытно, что Шарлиз на вечеринке Дженнифер Энистон замечена не была. Интересно, что же в действительности происходит между бывшими супругами Брэдом и Джен?
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Текст: Мария Мельникова
Фото: ImagePressAgency/face to face, Armando Gallo, Birdie Thompson, Vladimir Lambourde, Hubert Boesl, Sonia Moskowitz, Rodrigo Reyes Marin / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Entertainment Tonight