В ту же реку? Брэд Питт замечен на масштабной вечеринке Дженнифер Энистон

Западные СМИ трубят, что, вполне возможно, Брэд Питт и Дженнифер Энистон скоро воссоединятся. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что актер был приглашен на вечеринку по случаю 50-летия своей бывшей жены в лос-анджелесском ресторане Sunset Tower. Сразу несколько прохожих сообщили порталу The Daily Mail, что видели Брэда у входа в заведение — в окружении других звездных друзей актрисы.

Напомним, Дженнифер развелась с Джастином Теру в прошлом году и с тех пор, как считают инсайдеры, ни с кем не встречалась. А вот у Брэда, в отличие от экс-жены, после развода с Анджелиной Джоли было несколько романов и один из них, по слухам, начался совсем недавно — якобы Питт ухаживает за оскароносной актрисой Шарлиз Терон.