В 2020 году в школьную программу могут включить психологию, сообщает «Российская Газета»

Предполагается, что школьники будут изучать психологию в рамках ОБЖ с третьего по одиннадцатый классы. По мнению главного внештатного специалиста-психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе, этот предмет необходим в современной школе, так как его изучение поможет детям справиться с проблемами адаптации в обществе. Идет подготовка учебников, с 2018 года учителя будут проходить курсы повышения квалификации по психологии развития.