Хотела как лучше: пользователи Сети высмеяли подарок свекрови на свадьбу сына

«Моя свекровь посчитала, что это хороший подарок, связанный с важным моментом наших жизней», — с явным сарказмом написала невеста.

Стоящий на одном колене и делающий предложение о замужестве парень почудился всем в ином свете: в Интернете решили, что расположение его руки похоже больше на предложение об интимной связи, чем на просьбу о вечной любви до гроба.

«Сначала я не заметила, а теперь, Боже мой!», «Это не подарок, а катастрофа!», «Отрежьте эту руку и все будет выглядеть мило», «Я почти уверен, что она согласилась», «Выглядит как неприличное предложение…», — шутили и рассуждали пользователи.