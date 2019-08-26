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Хотела как лучше: пользователи Сети высмеяли подарок свекрови на свадьбу сына

Изначально у сувенира был доброжелательный посыл, однако милый жест пара не оценила.

Что может быть хуже неловких подарков, который были подарены от чистого сердца? Женщина подарила своему сыну и его невесте милую, на первый взгляд, памятную вещь — выплавленную фигурку, которая изображает момент предложения руки и сердца.

Фото и подарок

Фото: Instagram

«Моя свекровь посчитала, что это хороший подарок, связанный с важным моментом наших жизней», — с явным сарказмом написала невеста.

Стоящий на одном колене и делающий предложение о замужестве парень почудился всем в ином свете: в Интернете решили, что расположение его руки похоже больше на предложение об интимной связи, чем на просьбу о вечной любви до гроба.

«Сначала я не заметила, а теперь, Боже мой!», «Это не подарок, а катастрофа!», «Отрежьте эту руку и все будет выглядеть мило», «Я почти уверен, что она согласилась», «Выглядит как неприличное предложение…», — шутили и рассуждали пользователи.

Как сообщает британское издание The Mirror, в Сети фотография набрала больше 23 тысяч лайков.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, Instagram