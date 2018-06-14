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В Сети обсуждают возвращение Татьяны Булановой к экс-супругу

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Траньков, Татьяна Волосожар, Татьяна Буланова и Владислав Радимов

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Говорят, 49-летняя певица Татьяна Буланова все-таки вернулась к бывшему мужу Владиславу Радимову.

Татьяна Буланова развелась со своим вторым супругом Владиславом Радимовым уже более года назад. Разрыв дался певице очень нелегко, но не так давно экс-влюбленные смогли наладить отношения и теперь вместе воспитывают общего 11-летнего сына Никиту.

При этом сам Радимов не раз говорил, что они с Булановой до сих пор живут вместе, а никакого развода не было. Звезда опровергала все подобные заявления, но уже тогда у поклонников закрались сомнения, что говорить об окончательном расставании пары пока рано.

А на днях в Сети появилось еще одно подтверждение того, что Татьяна и Владислав снова вместе. Фигуристка Татьяна Волосожар опубликовала в своем микроблоге совместный снимок с певицей и ее экс-супругом. На фото Буланова и Радимов позировали рядом и выглядели абсолютно спокойными и счастливыми.

Интернет-пользователи сразу же стали обсуждать, какие сейчас отношения складываются у Булановой и Радимова. Напомним, исполнительница ранее говорила о том, что пока ей тяжело вновь довериться бывшему супругу после его многочисленных измен.

Фото: Instagram

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