В Сети обсуждают возвращение Татьяны Булановой к экс-супругу

Татьяна Буланова развелась со своим вторым супругом Владиславом Радимовым уже более года назад. Разрыв дался певице очень нелегко, но не так давно экс-влюбленные смогли наладить отношения и теперь вместе воспитывают общего 11-летнего сына Никиту.

При этом сам Радимов не раз говорил, что они с Булановой до сих пор живут вместе, а никакого развода не было. Звезда опровергала все подобные заявления, но уже тогда у поклонников закрались сомнения, что говорить об окончательном расставании пары пока рано.