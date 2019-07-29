В Сети обсуждают возможный развод Михаила Галустяна. Юморист расстался с женой после 12 лет брака?

В интернете появилась информация о том, что Михаил Галустян разошелся с женой Викторией. Как сообщает популярный телеграм-канал (название не приводим по этическим соображениям), ссылаясь на свои источники, юмориста видели в самолете с другой женщиной. При этом артист не разрешал себя фотографировать – отказывал в грубой форме.

Михаил с супругой слухи не комментируют, но страницы обоих в Instagram полны семейными счастливыми фото. В начале июля Виктория нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.