В Сети обсуждают возможный развод Михаила Галустяна. Юморист расстался с женой после 12 лет брака?

В интернете появилась информация о том, что Михаил Галустян разошелся с женой Викторией. Как сообщает популярный телеграм-канал (название не приводим по этическим соображениям), ссылаясь на свои источники, юмориста видели в самолете с другой женщиной. При этом артист не разрешал себя фотографировать – отказывал в грубой форме.
Михаил с супругой слухи не комментируют, но страницы обоих в Instagram полны семейными счастливыми фото. В начале июля Виктория нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.
У Михаила и Виктории Галустян растут две дочки: 8-детняя Эстелла и 7-летняя Элина.
А вы верите, что в семье шоумена может быть разлад?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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