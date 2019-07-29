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В Сети обсуждают возможный развод Михаила Галустяна. Юморист расстался с женой после 12 лет брака?

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаил Галустян с семьей

Фото: Instagram
Поклонники обеспокоены возможными проблемами в личной жизни артиста.

В интернете появилась информация о том, что Михаил Галустян разошелся с женой Викторией. Как сообщает популярный телеграм-канал (название не приводим по этическим соображениям), ссылаясь на свои источники, юмориста видели в самолете с другой женщиной. При этом артист не разрешал себя фотографировать – отказывал в грубой форме.

Михаил с супругой слухи не комментируют, но страницы обоих в Instagram полны семейными счастливыми фото. В начале июля Виктория нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

У Михаила и Виктории Галустян растут две дочки: 8-детняя Эстелла и 7-летняя Элина.

Дочь Михаила Галустяна выросла его копией

А вы верите, что в семье шоумена может быть разлад?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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