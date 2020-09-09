В Сети обсуждают редкое семейное фото Екатерины Андреевой: «Ваш муж прям Джеймс Бонд»
Екатерина Андреева показала редкое фото с супругом.
«Он - или твоя Великая Китайская Стена. Чуть позади, но всегда рядом, даже когда далеко... Или... но тут каждый решает сам для себя», - написала она.
«Гармония во всем», «Хорошо когда есть такой человек рядом», «О, у Вас муж прям Джеймс Бонд», «Прекрасная Екатерина и Душан - Великая Китайская Стена. Будьте всегда счастливы», «Красивые и счастливые», «Катюша, вы красавица и муж красавец! Удачи вашей семье», - обсуждают подписчки.
Фото и видео: Instagram/@ekaterinaandreeva_official
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