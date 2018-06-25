В Сети обсуждают расставание Тимати и Анастасии Решетовой после 3-х лет романа

Не исключено, что отношения пары накалились после скандала на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ. Тогда ведущая шоу Ксения Собчак в прямом эфире позволила себе дерзкий комментарий о модели: «Я думаю: «Господи! Бедная Симона Яковлевна! (мама Тимати — прим. ред.) Что же она должна чувствовать?! Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас!». После этого Анастасия призналась: «Мы все улыбались, пока не пришло осознание того, что Ксения сказала...».

Кстати, мама Тимати также намекнула, что в отношениях музыканта и модели не все гладко — якобы Анастасия не может найти общий язык с дочкой рэпера Алисой.