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В Сети обсуждают расставание Тимати и Анастасии Решетовой после 3-х лет романа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Тимати и Анастасия Решетова

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Похоже, 34-летний рэпер Тимати и 22-летняя модель Анастасия Решетова все-таки расстались. Пара удалила все совместные фото из своих микроблогов и отписалась друг от друга.

Не исключено, что отношения пары накалились после скандала на церемонии вручения премий МУЗ-ТВ. Тогда ведущая шоу Ксения Собчак в прямом эфире позволила себе дерзкий комментарий о модели: «Я думаю: «Господи! Бедная Симона Яковлевна! (мама Тимати — прим. ред.) Что же она должна чувствовать?! Вырастет мальчик, малыш маленький, и вот с такой вот на церемонию будет ходить. Ужас!». После этого Анастасия призналась: «Мы все улыбались, пока не пришло осознание того, что Ксения сказала...».

Кстати, мама Тимати также намекнула, что в отношениях музыканта и модели не все гладко — якобы Анастасия не может найти общий язык с дочкой рэпера Алисой.

Любопытно, что девушка уже успела похвастаться новым подарком: некто преподнес ей роскошный автомобиль. Поклонники гадают, Тимати ли это или уже другой мужчина. Тем временем Анастасия предпочла на время удалить Instagram... Passion.ru следит за развитием событий.

Фото: Instagram, пресс-служба

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