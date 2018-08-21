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В Сети обсуждают нового бойфренда 49-летней Светланы Бондарчук

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

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Подписчики светской львицы уверены, что она рассталась с фотографом Сергеем Табуновым.

Внимательные подписчики главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук заметили, что в ее Instagram перестали появляться снимки с молодым фотографом Сергеем Табуновым. На смену им пришли кадры в компании другого, не менее импозантного мужчины.

Как выяснилось, светская львица проводит время в компании Сергея Харченко — директора проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. Известно, что от предыдущих отношений у Сергея есть шестилетняя дочь Юнна, с которой Светлана быстро нашла общий язык.

Напомним, в 2016 году Федор и Светлана Бондарчук расстались спустя 25 лет брака. По слухам, супруги до сих пор официально не оформили развод.

Фото: instagram

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