В Сети обсуждают нового бойфренда 49-летней Светланы Бондарчук

Внимательные подписчики главного редактора журнала Hello! Светланы Бондарчук заметили, что в ее Instagram перестали появляться снимки с молодым фотографом Сергеем Табуновым. На смену им пришли кадры в компании другого, не менее импозантного мужчины.
Как выяснилось, светская львица проводит время в компании Сергея Харченко — директора проектов студии дизайна Bestinspace Design Co. Известно, что от предыдущих отношений у Сергея есть шестилетняя дочь Юнна, с которой Светлана быстро нашла общий язык.
Напомним, в 2016 году Федор и Светлана Бондарчук расстались спустя 25 лет брака. По слухам, супруги до сих пор официально не оформили развод.
Фото: instagram