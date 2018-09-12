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В России оказалось в два раза больше холостых мужчин, чем незамужних женщин

Недавнее исследование ВЦИОМ дало любопытные результаты.

Подруга жалуется, что не может найти достойного мужчину для брака? Порадуйте ее: без пары она не останется. Холостяков в нашей стране, оказывается, в два раза больше, чем незамужних женщин. Результаты недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором поучаствовали 1600 взрослых россиян, гласят: свободными себя считают 16 процентов мужчин и только 7 процентов женщин.

Больше половины россиян — 62 процента — сообщили, что состоят в отношениях. 50 процентов — в официальном браке (причем женатыми себя считают 54 процента мужчин и всего 47 процентов женщин), 10 процентов наших соотечественников выбрали гражданский брак, 2 процента — гостевой.

Искать серьезные отношения в Сети не стоит: лишь 5 процентов пар познакомились в соцсетях. Большинство (30 процентов) россиян нашли свои половинки среди друзей и знакомых. У 20 процентов роман с продолжением случился на работе, 13 процентов вместе учились. Общественные места «свели» 21 процент россиян: в парке встретились 11 процентов, на концерте 6, в магазинах и транспорте — 4 процента.

А где познакомились вы?

Фото: globallookpress

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