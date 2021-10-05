В ожидании принца: как при знакомстве с мужчиной понять, что он — тот самый

При виде своего кавалера вы в очередной раз убеждаетесь, что он прекрасен и теряете голову? Уже на первых свиданиях кажется, что знаете друг о друге практически все, да и вообще знакомы всю жизнь? Такие мысли явно указывают на то, что девушка влюбилась и у нее, скорее всего, появится желание быстрее представить близким «похитителя» своего сердца, а это хороший знак.

Немаловажно, чтобы вы с партнером подходили друг другу в плане интима, поскольку это одна из главных составляющих долгих и здоровых отношений. Большим плюсом будут не только подвиги в постели, но и другие умения, вроде прикрутить полку или элементарно избавить компьютер от вирусов.

Чтобы на протяжении долгой совместной жизни вы были интересны друг другу как собеседники, обоим партнерам нужно развиваться и интересоваться чем-то новым, а не лежать на диване и бездумно смотреть в телевизор. Кроме того, важно принимать увлечения и интересы друг друга, уметь слышать и слушать, что особенно увлекательно, когда у него приятный голос и есть чувство юмора.

Если вы понимаете, что ваш мужчина и отношения такие, значит, он — идеальный партнер, об этом сообщает «Комсомольская правда».