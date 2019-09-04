В музее несчастной любви показали подарки с трагическими историями от бывших возлюбленных

Люди редко расстаются по обоюдному желанию — чаще всего кто-то из пары приходит к этому решению в одиночку. Отношения заканчиваются, но вещи, подаренные друг другу, остаются. Кто-то не против выкинуть их, чтобы не предаваться ностальгии почем зря, а кто-то хранит годами даже маленькие записки с некогда важными словами.
Некоторые воспоминания могут причинять боль — это доказывает выставка в Мельбурне, на которой собраны 54 экспоната. Рядом с каждым расписана небольшая история — конечно, трагичная.
Фото: Instagram
Есть короткая записка для женщины по имени Мария — последние слова мужа в канун Рождества 1975 года перед тем, как он ушел от нее к любовнице, узнав, что она не может иметь детей.
Коробка с пуговицами, которые девушка отрезала с вещей парня-изменника, и позже отправила ему — не все пуговица подходили к одежде, конечно; подушка для объятий от парня, с которой засыпала его возлюбленная во время отношений на расстоянии — после воссоединения он разорвал помолвку с ней; оторванная голова плюшевого медведя и десятки других экспонатов пронизаны болью расставания и предательств.
Один из наиболее впечатляющих прощальных подарков — тарелка с несколькими конфетами.
«1994, декабрь. Я нашел эти сладости для тебя, но ты умерла», — подписан экспонат.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos