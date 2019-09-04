В музее несчастной любви показали подарки с трагическими историями от бывших возлюбленных

Люди редко расстаются по обоюдному желанию — чаще всего кто-то из пары приходит к этому решению в одиночку. Отношения заканчиваются, но вещи, подаренные друг другу, остаются. Кто-то не против выкинуть их, чтобы не предаваться ностальгии почем зря, а кто-то хранит годами даже маленькие записки с некогда важными словами.

Некоторые воспоминания могут причинять боль — это доказывает выставка в Мельбурне, на которой собраны 54 экспоната. Рядом с каждым расписана небольшая история — конечно, трагичная.