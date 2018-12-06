«В машине у нас возникла ссора, он начал меня бить»: Ксения Собчак рассказала о пережитом в прошлом домашнем насилии

В социальной сети «Одноклассники» прошел специальный прямой эфир, в котором эксперты обсудили проблему домашнего насилия. Многих впечатлила история выступившей на мероприятии Ксении Собчак, которую в свое время спасла от бывшая бойфренда-агрессора полиция — правда, не российская, а иностранная.
Вчера наш круглый стол по теме «Домашнее Насилие » посмотрело более 2млн человек Россия-последняя европейская страна где не принят закон о домашнем насилии. Каждая 10 женщина в нашей стране подвергалась насилию в семье. И это огромная проблема в нашей стране,которую необходимо решать. И конечно ,декриминализация побоев в семье это абсолютная дикость и ошибочное решение признанное даже Москальковой. Будем добиваться прохождения законопроекта о «домашнем насилии».
«Отдыхала со своим молодым человеком, в машине у нас возникла ссора, он начал меня бить. Я побежала и стала стучаться к какой-то женщине. Не вызывала полицию, полиция приехала сама. И там нет такого, что можно отозвать дело. Все, есть свидетели. Нет хода назад. Очень важно, когда ты чувствуешь, что это не просто твой личный конфликт, что это выносится на уровень государства», — заявила Ксения.
Собчак уже почти 6 лет счастлива в браке с Максимом Виторганом, и вместе они воспитывают 2-летнего сына Платона. Однако звезда все еще не может забыть пережитый ужас, поэтому как политик она пообещала сделать все, чтобы домашнее насилие было жестко пресечено законом и мужчины-тираны понимали, что они будут строго наказаны государством.
Автор: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram