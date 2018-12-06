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«В машине у нас возникла ссора, он начал меня бить»: Ксения Собчак рассказала о пережитом в прошлом домашнем насилии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак

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37-летняя Ксения Собчак призналась, что какое-то время назад рассталась с бойфрендом из-за побоев, нанесенных им в пылу ссоры.

В социальной сети «Одноклассники» прошел специальный прямой эфир, в котором эксперты обсудили проблему домашнего насилия. Многих впечатлила история выступившей на мероприятии Ксении Собчак, которую в свое время спасла от бывшая бойфренда-агрессора полиция — правда, не российская, а иностранная.

«Отдыхала со своим молодым человеком, в машине у нас возникла ссора, он начал меня бить. Я побежала и стала стучаться к какой-то женщине. Не вызывала полицию, полиция приехала сама. И там нет такого, что можно отозвать дело. Все, есть свидетели. Нет хода назад. Очень важно, когда ты чувствуешь, что это не просто твой личный конфликт, что это выносится на уровень государства», — заявила Ксения.

Собчак уже почти 6 лет счастлива в браке с Максимом Виторганом, и вместе они воспитывают 2-летнего сына Платона. Однако звезда все еще не может забыть пережитый ужас, поэтому как политик она пообещала сделать все, чтобы домашнее насилие было жестко пресечено законом и мужчины-тираны понимали, что они будут строго наказаны государством.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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