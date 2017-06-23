8 июля каждый россиянин сможет разместить признание в любви на огромном экране на здании московского Центрального телеграфа.

Сделать это можно, приняв участие в акции «Признание из сердца Родины», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, сообщает Рамблер. Каждый желающий может оставить свое признание на сайте Стенапризнаний.рф. А уже завтра все послания будут показаны на огромном экране на здании московского Центрального телеграфа.

Во время акции организаторы также планируют запустить новый проект «Ищу семью», который даст возможность воспитанникам детских домов обратиться к своим потенциальным родителям. Сообщения детей, мечтающих о семье, будут выделены ярким значком. Каждый, кто захочет принять ребенка в свою семью, сможет связаться с детским учреждением.

Фото: istockphoto