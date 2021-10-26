В чем отличие мужской психики от женской и почему нельзя держать негатив в себе

Женщины, в свою очередь, остро реагируют на проблемы и прочие раздражающие факторы, выплескивая эмоции. «Проговаривая проблему, женщина разгружает свою нервную систему, что впоследствии благоприятно влияет на работу нервной системы и на психическое здоровье», — рассказал Сергей Ланг «Пятому каналу».

Чтобы решить личные проблемы, которые не выходят из головы, специалист рекомендует делиться своими переживаниями с другими людьми. «Конечно же, не всегда окружающие могут дать правильный совет, поддержать, направить человека. Для этого существуют психологи, которые не только выслушают, но действительно помогут справиться с внутренними и эмоциональными переживаниями», — сказал он и посоветовал при частых стрессах, переживаниях не затягивать и обращаться к специалисту.