Уже не мальчик? 55-летняя Деми Мур закрутила роман с 44-летним актером

По информации американского портала Radar Online, на съемках нового проекта Corporate Animals Деми Мур познакомилась со звездой франшизы «Мальчишник в Вегасе» Эдом Хелмсом и... влюбилась.

Актрису вновь нисколько не смущает разница в возрасте, тем более что на этот раз она меньше, чем с почти всеми ее предыдущими бойфрендами — Эду 44 года.