Уж замуж невтерпеж: 3 вещих сна, предвещающих скорую свадьбу

Уж замуж невтерпеж: 3 вещих сна, предвещающих скорую свадьбуА вы помните, что вам приснилось этой ночью?
Поездка на автомобиле, но не в качестве водителя
Если вам приснилось, что вы едете с кем-то вдвоем на автомобиле, причем вы сидите на заднем сиденье, а впереди — широкая прямая трасса, то в вашей жизни намечаются скорые перемены, причем весьма позитивные и ожидаемые. Вы морально готовы к определенным изменениям, готовы выстраивать доверительные отношения с потенциальным партнером. При этом совершенно не важно, удалось ли вам рассмотреть лицо водителя во сне или нет. По словам психологов, зачастую это бывает собирательный образ с какими-то конкретными качествами, которыми вы наделяете свою вторую половинку.
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Прогулки у воды или любование рыбками в аквариуме
Отдых или прогулка у воды, купание в море-океане или наблюдение за красивыми рыбками в аквариуме во сне явно указывают на то, что вы готовы идти вперед и понимаете, что где-то рядом с вами есть любовь всей вашей жизни, с которой можно построить прочный и гармоничный союз. Вода является символом жизни, в том числе и предвещает появление новой ячейки общества — счастливой семьи.
Выбор кухонных принадлежностей или «заседание» на кухне
И можно даже не шутить, что это самое «женское» место в доме. Кухня, по словам психологов, появляется в ваших сновидениях вовсе не потому, что ваш единственный талант (и предназначение) — кулинарный. Кухонная зона является символом домашнего очага, который у вас появится в ближайшем будущем. Так, например, если во сне вы выбирали мебель в кухню или столовую, присматривались к приборам и гаджетам для готовки, собираете родных и друзей на кухне или готовите очередной кулинарный шедевр, то значит, вы психологически достигли того уровня зрелости, когда можно чей-то чужой комфорт поставить выше своего собственного (в семейной жизни это является одним из самых непростых испытаний). К тому же такие сновидения указывают на то, что в браке для вас будет важна не страсть или «химия», а взаимопонимание, взаимоуважение и доверие.
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