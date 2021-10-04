Уж замуж невтерпеж: 3 вещих сна, предвещающих скорую свадьбу

И можно даже не шутить, что это самое «женское» место в доме. Кухня, по словам психологов, появляется в ваших сновидениях вовсе не потому, что ваш единственный талант (и предназначение) — кулинарный. Кухонная зона является символом домашнего очага, который у вас появится в ближайшем будущем. Так, например, если во сне вы выбирали мебель в кухню или столовую, присматривались к приборам и гаджетам для готовки, собираете родных и друзей на кухне или готовите очередной кулинарный шедевр, то значит, вы психологически достигли того уровня зрелости, когда можно чей-то чужой комфорт поставить выше своего собственного (в семейной жизни это является одним из самых непростых испытаний). К тому же такие сновидения указывают на то, что в браке для вас будет важна не страсть или «химия», а взаимопонимание, взаимоуважение и доверие.