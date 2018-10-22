«Увидела нежное сообщение какой-то девочке Саше»: экс-супруга Гайдуляна в слезах рассказала, как он ей изменял с новой возлюбленной

Экс-жена звезды сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрея Гайдуляна Диана Очилова ранее лишь туманно намекала на то, что актер ей изменил. Но на днях девушка наконец откровенно об этом рассказала, заявив, что столкнулась с такой же ситуацией, как и ее подруга Ольга Бузова.
«На моем телефоне появилась заметка, которая синхронизировалась с его телефоном. Это было очень нежное сообщение какой-то девочке Саше, — вспомнила Диана во время недавнего выпуска программы «Звезды сошлись». — Сначала я не придала этому значения. А недавно узнала, что 11 октября они вместе полетели в Кишинев, где сняли отдельный номер, куда он заказывал шампанское прямо в кровать. А на следующий день он просто позвонил мне и сказал: «Диан, ну, ты понимаешь, мы разводимся».
Гости в студии шоу уточнили у Очиловой, что «девочка Саша» — это нынешняя возлюбленная Гайдуляна Александра Велескевич, и она кивнула. Напомним, ходят слухи, что Андрей и Александра уже тайно поженились. А Диана тем временем дала понять, что до сих пор переживает из-за развода с возлюбленным. «Я честно скажу, что это была сказка, — призналась она. — Я благодарна Андрею за все и могу сказать, что он никогда не будет для меня чужим человеком».
Фото и видео: Instagram