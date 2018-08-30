«Упустил»: девушка Тимати Анастасия Решетова все чаще проводит время с юным сыном миллиардера

В Сети вновь начали муссироваться слухи о проблемах в отношениях рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. Недавно девушка в очередной раз удалила свою страничку в Instagram и до сих пор ее не восстановила. Также ее стали замечать в компании других мужчин, и прежде всего с 19-летним сыном миллиардера Сергея Саркисова — Сергеем-младшим.

Любопытно, что именно с этим парнем Анастасия недавно отдыхала в Ницце, но тогда в романе с ним заподозрили не ее, а подругу — актрису Наталью Рудову. Тем не менее блондинку с Сергеем больше не видели, в отличие от Решетовой.