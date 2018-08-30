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«Упустил»: девушка Тимати Анастасия Решетова все чаще проводит время с юным сыном миллиардера

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я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

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22-летнюю модель и бизнес-леди Анастасию Решетову постоянно замечают в компании 19-летнего Сергея Саркисова-младшего.

В Сети вновь начали муссироваться слухи о проблемах в отношениях рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой. Недавно девушка в очередной раз удалила свою страничку в Instagram и до сих пор ее не восстановила. Также ее стали замечать в компании других мужчин, и прежде всего с 19-летним сыном миллиардера Сергея Саркисова — Сергеем-младшим.

Любопытно, что именно с этим парнем Анастасия недавно отдыхала в Ницце, но тогда в романе с ним заподозрили не ее, а подругу — актрису Наталью Рудову. Тем не менее блондинку с Сергеем больше не видели, в отличие от Решетовой.

Разумеется, ни сама Анастасия, ни Сергей, ни Тимати не комментируют ситуацию, но интернет-пользователи все равно задаются вопросом, что же связывает красавицу-модель и юного студента. Напомним, отец Саркисова — один из самых влиятельных бизнесменов Москвы, чье состояние уже превышает 1 миллиард долларов.

Фото: Instagram

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