«Уничтожила чувством юмора и шикарными ногами»: Андрей Гайдулян рассказал о своей новой возлюбленной

Звезда сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрей Гайдулян совсем недавно развелся с супругой Дианой Очиловой, но с тех пор уже успел начать новый роман и даже съехаться с возлюбленной. Тем не менее актер предпочитал не рассказывать журналистам об избраннице — Александре Велескевич. Однако на днях Андрей все же сделал исключение и дал откровенное интервью.

«Саша — замечательная. Честно говоря, до нее я никого из своих девушек так долго не добивался. Этим она меня и зацепила — своей неприступностью. Мы долго общались как друзья, я долго ухаживал. А еще она меня буквально уничтожила своим чувством юмора. А потом я ее своим! Ну, а главное, когда я узнал Сашу ближе, то увидел, что она очень добрый и умный человек. И еще у нее шикарные ноги!» — признался Гайдулян в беседе с редактором журнала «7 дней».