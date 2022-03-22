«Улыбаемся и машем»: как общаться с человеком, который вас раздражает

В первую очередь следует смириться с тем, что невозможна ситуация, когда вас все устраивают или вы нравитесь каждому. Так не бывает. Все люди разные. Мы отличаемся по характеру, темпераменту, взглядам, привычкам, интересам и прочее, в связи с чем можем не сойтись с собеседником.

Также немаловажно попытаться понять собеседника и его точку зрения. В случае критических замечаний определите их конструктивность. Возможно, и правда существуют какие-то недочеты, которые вы не замечали. В том числе из-за этого в любой ситуации старайтесь держать эмоции под контролем и разговаривать спокойно. «Нужно быть вежливым по отношению к другим людям. Таким образом вы останетесь при своем мнении, сохраните спокойствие и преимущество будет на вашей стороне», — уточнили специалисты в издании «Лайфхакер». Во всяком случае принимать чужие слова близко к сердцу неправильно.

Не позволяйте окружающим переходить ваши личные границы и тянуть вас за собой вниз. Перед началом разговора стоит расставить приоритеты и выяснить, заслуживает ли человек вашего времени и внимания, чтобы вступать с ним в дискуссии. А когда все-же решили выслушать оппонента, постарайтесь не занимать оборонительную позицию. В таком случае эффективнее будут прямые вопросы о причинах недовольства и быстрый разговор, чтобы у него не было время вставить свои 5 копеек.