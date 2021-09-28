Уходим в тень: знаки зодиака, для которых ретроградный Меркурий может быть опасным

Уходим в тень: знаки зодиака, для которых ретроградный Меркурий может быть опаснымКаким знакам зодиака не стоит испытывать терпение окружающих в этот период?
Близнецы
Представителям данного знака зодиака в этот период, что называется, лучше залечь на дно. Чтобы не вляпаться в какую-нибудь неприятную историю и не остаться без своих кровно заработанных. Близнецам не стоит одалживать деньги, брать в займы, запускать какой-нибудь дорогостоящий проект или совершать необдуманные крупные траты. Все, что они могут сделать, чтобы максимально спокойно пережить ретроградный Меркурий, — выдохнуть и дать себе возможность отдохнуть от всех и вся.
Дева
Представителям данного знака зодиака тоже не следует проявлять свой характер и пытаться «построить партнера». В этот период могут разрешиться старые проблемы, однако они подтянут за собой новые неприятности, справиться с которыми будет не так уж и просто. Также не исключено, что на горизонте появятся люди из прошлого, которых вы, мягко выражаясь, недолюбливаете, и сделали бы все, лишь бы никогда больше не видеть их в своей жизни.
Весы
Представителям данного знака зодиака период ретроградного Меркурия тоже не сулит ничего хорошего. Весам не стоит затевать ремонт в доме, отвозить машину в автосервис или пытаться что-то в себе улучшить с помощью пластики. Есть вероятность, что все пойдет не по плану с самого начала, и они могут потерять гораздо больше, чем рассчитывали.
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