Уходим в тень: знаки зодиака, для которых ретроградный Меркурий может быть опасным

Представителям данного знака зодиака в этот период, что называется, лучше залечь на дно. Чтобы не вляпаться в какую-нибудь неприятную историю и не остаться без своих кровно заработанных. Близнецам не стоит одалживать деньги, брать в займы, запускать какой-нибудь дорогостоящий проект или совершать необдуманные крупные траты. Все, что они могут сделать, чтобы максимально спокойно пережить ретроградный Меркурий, — выдохнуть и дать себе возможность отдохнуть от всех и вся.

Дева

Представителям данного знака зодиака тоже не следует проявлять свой характер и пытаться «построить партнера». В этот период могут разрешиться старые проблемы, однако они подтянут за собой новые неприятности, справиться с которыми будет не так уж и просто. Также не исключено, что на горизонте появятся люди из прошлого, которых вы, мягко выражаясь, недолюбливаете, и сделали бы все, лишь бы никогда больше не видеть их в своей жизни.

Весы