«Уходи и дверь закрой»: 5 имен мужчин, не подходящих для совместной жизни

Александры прирожденные лидеры, потому всегда идут уверенно к цели и завоевывают ее. Такие мужчины любят единомышленников. Однако, даже если жена будет разделять их взгляды, считаться с мнением слабого пола они не намерены.

На втором месте в списке невыносимых сожителей оказались Валерии. На первый взгляд и для окружающих людей люди с этим именем кажутся положительными персонами. Но на самом деле плохое настроение, вспыльчивый характер и прочие факторы буквально превращают личную жизнь в хаос. Причем ограничиться криками и оскорблениями Валериям иногда недостаточно, потому имеет место быть и физическая сила.

Но скрываются под хорошей маской и Евгении. В таких отношениях, конечно, не бывает накала страстей. Они отличаются особой пассивностью, когда мужчина предпочитает отдаляться от семьи и «сливаться» с диваном. А чтобы не помогать в быту, Жени включают фантазию и придумывают исключительные отговорки.