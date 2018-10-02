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«Уикенд в раю»: 60-летняя Шэрон Стоун отдыхает на яхте с молодым итальянским миллионером

41-летний Анджело Боффа воссоединился с голливудской актрисой, которая годится ему в матери.

Не так давно итальянский миллионер Анджело Боффа признался, что порвал с актрисой Шэрон Стоун, разменявшей седьмой десяток. Но, видимо, чары этой нестареющей дивы оказались сильнее — на днях пару видели вместе на прогулке, а затем влюбленные отправились в небольшой круиз на яхте.

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Weekend in paradise

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Милый снимок с бойфрендом Шэрон опубликовала в своем микроблоге, подписав его: «Уикенд в раю». На фото Анджело лежит на коленях подруги, а она мечтательно смотрит вдаль.

Напомним, что Шэрон Стоун была замужем дважды — с 1984 по 1987 годы за сценаристом Майклом Гринбургом, с 1998 по 2004 год за редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. Сейчас она сама воспитывает троих сыновей — 17-летнего Роэна, 12-летнего Лэрда и 11-летнего Куинна.

Фото: Instagram

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Шэрон Стоун

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