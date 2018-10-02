«Уикенд в раю»: 60-летняя Шэрон Стоун отдыхает на яхте с молодым итальянским миллионером

Не так давно итальянский миллионер Анджело Боффа признался, что порвал с актрисой Шэрон Стоун, разменявшей седьмой десяток. Но, видимо, чары этой нестареющей дивы оказались сильнее — на днях пару видели вместе на прогулке, а затем влюбленные отправились в небольшой круиз на яхте.