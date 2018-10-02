«Уикенд в раю»: 60-летняя Шэрон Стоун отдыхает на яхте с молодым итальянским миллионером

Не так давно итальянский миллионер Анджело Боффа признался, что порвал с актрисой Шэрон Стоун, разменявшей седьмой десяток. Но, видимо, чары этой нестареющей дивы оказались сильнее — на днях пару видели вместе на прогулке, а затем влюбленные отправились в небольшой круиз на яхте.
Милый снимок с бойфрендом Шэрон опубликовала в своем микроблоге, подписав его: «Уикенд в раю». На фото Анджело лежит на коленях подруги, а она мечтательно смотрит вдаль.
Напомним, что Шэрон Стоун была замужем дважды — с 1984 по 1987 годы за сценаристом Майклом Гринбургом, с 1998 по 2004 год за редактором газеты San Francisco Chronicle Филом Бронштейном. Сейчас она сама воспитывает троих сыновей — 17-летнего Роэна, 12-летнего Лэрда и 11-летнего Куинна.
Фото: Instagram