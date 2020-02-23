Поклонники Пелагеи были шокированы, узнав о разводе любимицы с супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. По Сети сразу поползли слухи о причинах расставания красивой пары, из-за чего артистка была вынуждена сделать официальное заявление. В недавнем выпуске шоу «Вечерний Ургант» Пелагея рассказала о жизни после расставания с мужем: «Это такая ситуация, когда тебе хочется закрыться в комнатке и не выходить, но я так не делаю. Я считаю, что это удачное время для внутренней трансформации. Мы сделали официальное заявление, и я надеялась, что на этом все, это всех успокоит. Но нет, не получилось. Я оказалась вдруг неожиданно в той точке, в которой я всегда хотела оказаться меньше всего. Сейчас уже все хорошо». Пелагея, тяжело воспринявшая травлю в соцсетях, поблагодарила многочисленных поклонников за поддержку: «Я в очередной раз убедилась, какие удивительные, замечательные, сердобольные и участливые люди живут в нашей стране. Я очень рада быть частью этого прекрасного общества».Стоит отметить, что Пелагея и Иван Телегин смогли сохранить теплые отношения ради дочки Таисии, которой в конце января исполнилось три года. В Сеть попали кадры из кафе, где певица и ее теперь уже бывший супруг устроили праздник в честь малышки. Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramВидео: YouTubeПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!