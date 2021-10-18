Ученые выяснили, можно ли умереть от разбитого сердца

Из-за разрыва отношений многие люди испытывают сильный стресс, который может влиять на сердце. Таким образом, нарушается работа левого желудочка, начинающего большой круг кровообращения. Когда данная камера сердца ослабевает и начинает хуже перекачивать кровь, ухудшается работа всего сердца. Данная патология даже способна спровоцировать инфаркт миокарда.

«Пациенты испытывают боли в грудной клетке, которые могут иметь давящий, сжимающий характер, могут сопровождаться чувством нехватки воздуха или же одышкой, доходящей до приступа удушья», — рассказал кардиолог Хикару Сато.

Как сообщает «Пятый канал», к проведению данного исследования ученых подтолкнул памятник неразделенной любви во Флориде, воздвигнутый в прошлом веке. Его скульптором был Эдвард Лидскалнин, которого за несколько дней до свадьбы бросила возлюбленная. Чтобы отвлечься от душевных переживаний, он начал путешествовать, но затем вернулся домой и создал памятник для любимой. После смерти Лидскалнина ходили слухи, что вовсе не онкология была причиной кончины, а «разбитое сердце».