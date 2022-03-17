Ученые выяснили, как характеризует человека использование смайликов в переписке

Как оказалось, когда человек использует смайлики или картинки в переписках, он в глазах собеседника выглядит менее авторитетным по сравнению с теми, кто предпочитает общаться только с помощью слов.

Для того, чтобы доказать соответствующую теорию, исследователи провели эксперимент. Тогда участников попросили дать оценку одному и тому же человеку, который был одет в разные футболки. В одном случае на одежде была надпись, а во втором - изображение. По итогу респонденты, которые видели графических логотип, охарактеризовали человека менее влиятельным. Аналогичные результаты в пользу словесного логотипа получились и в ходе других экспериментов.

«Почему картинки сигнализируют о меньше влиянии отправителя? Исследования показывают, что визуальные сообщения часто интерпретируются как желание социальной близости. Это доказывают и отдельные исследования», — заявили авторы работы. Об этом сообщает Рhys.org., ссылаясь на публикацию в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes.