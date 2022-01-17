Ученые выяснили, что одиночество более опасно для мужчин, чем для женщин

В результате работы исследователей стало известно, что у мужчин, переживших наибольшее число расставаний, оказался самый высокий уровень маркеров воспаления в организме. Плюс ко всему аналогичные показатели отмечались у тех представителей сильного пола, которые находились более семи лет в одиночестве.

При этом, как сообщила радиостанция «Говорит Москва», подобных взаимосвязей у женщин выявлено не было.