passion.ru
1 мин.

Ученые выяснили, что лица, которые видит человек в неодушевленных предметах, чаще мужские

Бывают моменты, когда видится человеческое лицо в неожиданных местах, будь это розетка или рисунок на обоях. Такого рода зрительные иллюзии называются парейдолией. Кстати, они возникают не только у психически нестабильных, но и у здоровых людей.
Ученые выяснили, что лица, которые видит человек в неодушевленных предметах, чаще мужские

Ученые из Университета Квинсленда решили больше узнать о данной разновидности зрительных иллюзий. В ходе исследования с участием более 3800 участников выяснилось, что вызывает не просто очертания лица, но и определяет возраст, эмоциональное выражение и пол.

В большинстве своем во время описания иллюзорных лиц на демонстрируемых предметах респонденты считали, что объект относится к мужскому полу. Такая тенденция объясняется особенностями восприятия человеческого мозга.

«Наш результат демонстрирует, что визуальных особенностей у человека недостаточно для восприятия женских черт. Так как это требует дополнительных функций, помимо тех, которые используются для распознавания лиц», — считают специалисты.

Помимо принадлежности к мужскому полу, люди также видели в этих объектах зачастую лица молодые и счастливые, а не старые и угрюмые, отметили ученые в соответствующем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: freepik.com

Новости партнеров
О чем говорят