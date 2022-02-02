Ученые выяснили, что лица, которые видит человек в неодушевленных предметах, чаще мужские
Ученые из Университета Квинсленда решили больше узнать о данной разновидности зрительных иллюзий. В ходе исследования с участием более 3800 участников выяснилось, что вызывает не просто очертания лица, но и определяет возраст, эмоциональное выражение и пол.
В большинстве своем во время описания иллюзорных лиц на демонстрируемых предметах респонденты считали, что объект относится к мужскому полу. Такая тенденция объясняется особенностями восприятия человеческого мозга.
«Наш результат демонстрирует, что визуальных особенностей у человека недостаточно для восприятия женских черт. Так как это требует дополнительных функций, помимо тех, которые используются для распознавания лиц», — считают специалисты.
Помимо принадлежности к мужскому полу, люди также видели в этих объектах зачастую лица молодые и счастливые, а не старые и угрюмые, отметили ученые в соответствующем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
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