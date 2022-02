Ученые выяснили, что лица, которые видит человек в неодушевленных предметах, чаще мужские

«Наш результат демонстрирует, что визуальных особенностей у человека недостаточно для восприятия женских черт. Так как это требует дополнительных функций, помимо тех, которые используются для распознавания лиц», — считают специалисты.

Помимо принадлежности к мужскому полу, люди также видели в этих объектах зачастую лица молодые и счастливые, а не старые и угрюмые, отметили ученые в соответствующем исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.