Ученые выяснили, что лица, которые видит человек в неодушевленных предметах, чаще мужские

Ученые из Университета Квинсленда решили больше узнать о данной разновидности зрительных иллюзий. В ходе исследования с участием более 3800 участников выяснилось, что вызывает не просто очертания лица, но и определяет возраст, эмоциональное выражение и пол.

В большинстве своем во время описания иллюзорных лиц на демонстрируемых предметах респонденты считали, что объект относится к мужскому полу. Такая тенденция объясняется особенностями восприятия человеческого мозга.