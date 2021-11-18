Ученые установили, сколько обниматься полезнее всего

Для исследования участники должны были обниматься друг с другом с закрытыми глазами. Затем им предстояло рассказать об ощущениях: определить, насколько это было контролируемым, приятным и возбуждающим. Длительность контактов составляла 1, 5 и 10 секунд.

Как оказалось, разница между близостью в пять и десять секунд не замечена, но она положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии людей. Между тем односекундные объятия не доставили такого удовольствия, как продолжительные. Они были оценены как менее приятные и контролируемые.

Кроме того, ученые отметили, что на результат также влияет стиль скрещивания рук и гендерные различия. Соответствующая информация появилась на сайте ScienceDirect, который публикует научные работы.