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«У сына должны быть мама и папа»: экс-жена Башарова пытается наладить с ним нормальные отношения

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Елизавета и марат поженились в июле 2016 года

Актер с бывшей супругой периодически появляются вместе, но на отдых Елизавета улетела без него.

Елизавета Шевыркова и Марат Башаров расстались в начале 2019 года. Причиной развода стало пьянство и рукоприкладство актера. Развод состоялся в марте текущего года. В течение последующих нескольких месяцев Елизавета появлялась с экс-мужем на некоторых мероприятиях – они регулярно дают повод думать о своем воссоединении.

Марат и Елизавета на концерте

Однако на прошлой неделе отдыхать в Доминикану Шевыркова с сыном улетела без Марата. В интервью «СтарХиту» Елизавета рассказала, что старается поддерживать с экс-супругом нормальные отношения, но вместе они не будут.

«Я делаю это только из-за сына, у него должны быть и мама, и папа, — прокомментировала Елизавета. — Но это сложно. В нашем разводе Марат винит меня. Марсель любит отца, и я не встану между ними. В отпуске Марсель разговаривает с папой по видеосвязи, и отец первым узнает о его успехах».

Марсель Башаров

Марат раньше признавался, что сын – это лучшее, что есть у него в жизни. Актер проводит с младшим наследником все свободное время.

Напомним, у Башарова есть 15-летняя дочь Амели от Елизаветы Круцко.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Видео: Instagram

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