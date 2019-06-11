«У сына должны быть мама и папа»: экс-жена Башарова пытается наладить с ним нормальные отношения

Однако на прошлой неделе отдыхать в Доминикану Шевыркова с сыном улетела без Марата. В интервью «СтарХиту» Елизавета рассказала, что старается поддерживать с экс-супругом нормальные отношения, но вместе они не будут.

«Я делаю это только из-за сына, у него должны быть и мама, и папа, — прокомментировала Елизавета. — Но это сложно. В нашем разводе Марат винит меня. Марсель любит отца, и я не встану между ними. В отпуске Марсель разговаривает с папой по видеосвязи, и отец первым узнает о его успехах».