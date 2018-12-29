«У него с достатком все хорошо и есть свой дом, но мне комфортнее видеться у меня»: Волочкова ответила на вопросы о своем новом бойфренде

42-летняя Анастасия Волочкова по-прежнему не показывает своего нового возлюбленного поклонникам, но с удовольствием рассказывает о том, как счастлива в этих отношениях. Время от времени, правда, балерина выкладывает фото с этим мужчиной, и всегда в своем шикарном доме. Поэтому у некоторых интернет-пользователей возникли подозрения, что новый бойфренд уже переехал к Анастасии, и вообще этот роман финансово обеспечивает именно она.
«Все у него в порядке с достатком, и есть свой большой дом в Подмосковье, но мне комфортнее видеться с ним у меня, на моей территории. В этом случае я всегда могу сказать, что пора заканчивать встречу. Но на самом деле делать это мне не хочется никогда. Мы даже почти ни разу не ссорились. Пару раз только, на почве ревности», — заявила Анастасия в студии шоу «Секрет на миллион» в праздничном новогоднем выпуске.
Стоит добавить, что Анастасия Волочкова задумывается родить ребенка от нового возлюбленного, о чем она рассказала в своем микроблоге: «Это решение серьезное и серьезный шаг. Считаю, что такими вещами, как замужество и рождение ребенка, никогда нельзя шутить или делать ради пиара, Бог потом очень сильно за это накажет. Но недавно думала, что если у нас родится ребенок, это будет самый красивый человек».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram