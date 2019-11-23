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«У него нет соцсетей: директор Заворотнюк опровергла слухи о проблемах в семье актрисы

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Слайд, который
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Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк

Многочисленные СМИ сообщили, что Петр Чернышев удалил из социальных сетей все снимки с супругой.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк по-прежнему остается одной из самых главных тем повестки дня в «звездных» СМИ. Не проходит и дня, чтобы не появились новые подробности о звезде «Моей прекрасной няни».

«Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фотографии из Instagram», «Муж Заворотнюк заставил общественность нервничать из-за состояния актрисы», «Муж Заворотнюк шокировал поклонников в Instagram», «Муж Анастасии Заворотнюк принял внезапное решение», «Супруг Заворотнюк удалил все фотографии с женой в Instagram», — пестрят заголовками онлайн-издания, заставляя поклонников еще сильнее переживать за любимую актрису.

Однако директор Анастасии Марина Потапова в интервью порталу «360» заявила, что эти публикации не соответствуют действительности, поскольку у Петра нет страничек в социальных сетях: «У него нет соцсетей. <…>Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут».

Напомним, в начале осени стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение в одном из столичных онкоцентров. По неподтвержденной информации, у актрисы диагностирована опухоль мозга. Представители звезды не озвучивают официальный диагноз, ограничиваясь словами о тяжелой болезни. Кроме того, в Instagram была создана страничка в поддержку Анастасии, где ее близкие периодически опровергают домыслы журналистов.

Больше об Анастасии Заворотнюк вы можете прочитать здесь.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube/360

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