«У него нет соцсетей: директор Заворотнюк опровергла слухи о проблемах в семье актрисы

«Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фотографии из Instagram», «Муж Заворотнюк заставил общественность нервничать из-за состояния актрисы», «Муж Заворотнюк шокировал поклонников в Instagram», «Муж Анастасии Заворотнюк принял внезапное решение», «Супруг Заворотнюк удалил все фотографии с женой в Instagram», — пестрят заголовками онлайн-издания, заставляя поклонников еще сильнее переживать за любимую актрису.

Однако директор Анастасии Марина Потапова в интервью порталу «360» заявила, что эти публикации не соответствуют действительности, поскольку у Петра нет страничек в социальных сетях: «У него нет соцсетей. <…>Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут».