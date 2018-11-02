«У нее не было ни своей жизни, ни счастливой семьи»: Анастасия Волочкова обвинила мать во всех своих бедах

Сегодня 42-летняя балерина Анастасия Волочкова стала гостьей шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Сквозь весь эфир красной нитью проходила история ее отношений с мамой. Именно мама, по мнению Анастасии, оказалась виновата в крахе всех ее романов и, возможно, карьеры и счастливой жизни.

«У моей мамы просто не было ни реальной своей жизни, ни настоящей счастливой семьи, ни любви, ни какой-то такой женской радости. Когда она увидела, что у дочки еще и такой олигарх, ее понесло», — призналась звезда.

Роман с олигархом Сулейманом Керимовым, который продлился 3,5 года, был поворотным моментом в судьбе Анастасии Волочковой. Ссора с ним повлияла на ее карьеру: после расставания с этим мужчиной в жизни артистки началась черная полоса. Партнеры отказывались танцевать с ней, так как она якобы набрала 12 килограммов после летних каникул с возлюбленным. На характер расставания повлияла мама балерины.

«Она внесла свою лепту. Она сделала так, что Сулейман подумал, что расставание это очень жесткое. Что мы не остаемся друзьями. Какие-то ее знакомые, люди, которые донесли Сулейману недостоверную информацию... потом Сулейман принял решение как-то мстить, превращать мою жизнь в кошмар», — делится Волочкова.

Сулейман Керимов был весьма жестким человеком. Он выставлял балерине определенные требования, устраивал сцены ревности. За возлюбленной олигарха, как она потом узнала, вели постоянный контроль — после расставания женщина нашла в квартире, в которой они жили, видеонаблюдение, жучки. За перемещениями балерины следила «наружка». Анастасия предполагает, что все это происходило из-за того, что мужчина имел на нее большие планы.

«На самом деле Сулейман предлагал мне жениться. Ему можно было это сделать несмотря на то, что у него была уже жена. Но на вторые роли она была не согласна: "Я всегда люблю быть первой, единственной, неповторимой"», — призналась балерина.