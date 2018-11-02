«У нее не было ни своей жизни, ни счастливой семьи»: Анастасия Волочкова обвинила мать во всех своих бедах

Сегодня 42-летняя балерина Анастасия Волочкова стала гостьей шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Сквозь весь эфир красной нитью проходила история ее отношений с мамой. Именно мама, по мнению Анастасии, оказалась виновата в крахе всех ее романов и, возможно, карьеры и счастливой жизни.
«У моей мамы просто не было ни реальной своей жизни, ни настоящей счастливой семьи, ни любви, ни какой-то такой женской радости. Когда она увидела, что у дочки еще и такой олигарх, ее понесло», — призналась звезда.
Роман с олигархом Сулейманом Керимовым, который продлился 3,5 года, был поворотным моментом в судьбе Анастасии Волочковой. Ссора с ним повлияла на ее карьеру: после расставания с этим мужчиной в жизни артистки началась черная полоса. Партнеры отказывались танцевать с ней, так как она якобы набрала 12 килограммов после летних каникул с возлюбленным. На характер расставания повлияла мама балерины.
«Она внесла свою лепту. Она сделала так, что Сулейман подумал, что расставание это очень жесткое. Что мы не остаемся друзьями. Какие-то ее знакомые, люди, которые донесли Сулейману недостоверную информацию... потом Сулейман принял решение как-то мстить, превращать мою жизнь в кошмар», — делится Волочкова.
Сулейман Керимов был весьма жестким человеком. Он выставлял балерине определенные требования, устраивал сцены ревности. За возлюбленной олигарха, как она потом узнала, вели постоянный контроль — после расставания женщина нашла в квартире, в которой они жили, видеонаблюдение, жучки. За перемещениями балерины следила «наружка». Анастасия предполагает, что все это происходило из-за того, что мужчина имел на нее большие планы.
«На самом деле Сулейман предлагал мне жениться. Ему можно было это сделать несмотря на то, что у него была уже жена. Но на вторые роли она была не согласна: "Я всегда люблю быть первой, единственной, неповторимой"», — призналась балерина.
Отношения мамы к возможному зятю менялись в зависимости от серьезности его намерений. «Ну сначала мама это вроде бы как и принимала, но потом она стала делать все, чтобы мы расстались. Это было очень... для меня... такая травма, потому что мама убеждала меня. Потом вдруг стала убеждать, когда Сулейман уже успел мне подарить квартиру в Питере, квартиру в Москве. В какой-то момент она начала делать все, чтобы мы расстались», — вспоминает звезда.
«И ведь я уходила из отношений с Сулейманом, любя его. Это же надо еще быть таким человеком как я. Это был момент достаточно серьезный, он связан с ребенком. Когда Сулейманчик сказал, что по их законам и традициям в случае если рождается ребенок, то в любой момент, кога захочется ему или его людям, не обязательно будет связано с тем, что я буду с другим мужчиной или сделаю что-то не так, то этого ребенка могут забрать в Дагестан и его будут воспитывать другие женщины, какие-то бабушки, тетушки, я не знаю что еще. Просто это было мне сказано в определенный момент, который был для меня ударом. Поэтому я еще для себя поняла, что да, мы может быть всю жизнь е сможем быть вместе, и я внутри себя подумала, что это не судьба», — поделилась она.
Приложила руку родительница и к ругим романам балерины: «Когда мама становилась свидетелем каких-то моих отношений, они тут же разрушались. И с Сулейманом, и с Игорем с моим бывшим мужем — с теми людьми, кого она знала».
Долгое время Анастасия не желала общаться с матерью, но в последнее время они наладили отношения.
Фото: instagram, кадры из эфира