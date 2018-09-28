«У нас просто сильно изменилась жизнь»: Михаил Шац прокомментировал слухи о разводе с Татьяной Лазаревой

Этим летом в откровенном интервью для канала «А поговорить» 51-летняя Татьяна Лазарева рассказала, что больше не живет с Михаилом Шацем. Слова актрисы спровоцировали волну сообщений о якобы состоявшемся разводе. «Не может быть! Татьяна Лазарева и Михаил Шац развелись», — писали СМИ. В Сети даже поползли слухи о новой женщине, которая якобы заняла освободившееся место рядом с харизматичным Шацем. На днях шоумен побывал на съемках передачи Натальи Синдеевой, где опроверг слухи о расставании.

«С Таней мы не разошлись. У нас просто сильно изменилась жизнь после того, как мы потеряли работу», — сообщил Михаил.

Как и супруга, Михаил Шац рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, обнаружив себя невостребованным. Артист рассказал, как просыпался в своей квартире, смотрел в окно и ничего не делал. В какой-то момент актер решил заняться благотворительностью и стал членом попечительского совета благотворительного фонда «Созидание».

Фонд проводит различные мероприятия в поддержку своих подопечных. Так, 30 сентября в Музее Москвы пройдет «Смородиновая вечеринка», где будут и Татьяна, и Михаил. В рамках мероприятия участники, среди которых немало известных личностей, продают различные нужные предметы и яства, а все средства направляют на благие цели.

Фото: globallookpress