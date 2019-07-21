«У нас особые связи — они не рвутся»: Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым

В 2018 году стало известно, что актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись спустя восемь лет брака. В недавнем интервью журналу Hello! звезда театра и кино откровенно рассказала о расставании с супругом. «Мы с Костей всегда были честны друг перед другом, и период расставания - непростой для обоих - переживали вместе. Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно, у нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе. За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся», — подчеркнула Дарья.