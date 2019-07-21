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«У нас особые связи — они не рвутся»: Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым

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Слайд, который
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Дарья Мороз

Фото: Instagram Дарьи Мороз
Актриса дала интервью о личном.

В 2018 году стало известно, что актриса Дарья Мороз и режиссер Константин Богомолов развелись спустя восемь лет брака. В недавнем интервью журналу Hello! звезда театра и кино откровенно рассказала о расставании с супругом. «Мы с Костей всегда были честны друг перед другом, и период расставания - непростой для обоих - переживали вместе. Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно, у нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе. За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся», — подчеркнула Дарья.

Константин Богомолов и Дарья Мороз

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress

Стоит отметить, что Дарья Мороз исполнила одну из главных ролей в сериале «Содержанки», режиссером которого выступил ее бывший супруг. В этом сериале, который критики назвали скандальным, актриса снялась в нескольких постельных сценах, восхитив зрителей идеальным телом. По словам Дарьи, поддерживать восхитительную форму ей помогает фигурное катание: «После программы «Ледниковый период» я три года принимала участие в шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». И как бы это тавтологично ни звучало, фигурное катание на фигуру повлияло фантастически. Также я занималась понемножку то современными танцами, то растяжкой - это тоже гениальная вещь, помогает держать в тонусе все мышцы».

Трейлер к сериалу "Содержанки"

Дарья Мороз подчеркивает, что в настоящее время наслаждается своим возрастом: «Моя внешность совпала с моим внутренним миром и я стала самой собой».

А вам нравится Дарья Мороз?

Больше о Дарье Мороз вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Komsomolskaya pravda/Globallookpress

Видео: YouTube

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