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«У меня вообще три любовника, один старше другого»: экс-жена Краско резко ответила на нападки после развода

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Краско

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28-летняя Наталья Краско не стерпела критики.

Еще в начале осени Иван и Наталья Краско подтвердили слухи о разводе, который был дан в конце октября. Казалось, несмотря на все пересуды, в течение своего брака пара все же умудрялась сохранять мир и гармонию, но нет — основным камнем преткновения стал решительный отказ девушки родить Ивану Ивановичу ребенка. После разрыва отношений Наталья вновь уехала путешествовать, и некоторые СМИ написали, что в Израиле у девушки уже появился новый возлюбленный.

«Мне конечно привычно слушать о себе гадости, но любовник с 3мя детьми — это конечно сильно. Почему с 3мя? У израильских семей по 7, по 8 детей. Моего любовника зовут дядя Шмулик и у него 12 аж детей. То, что вы лжете о детях Ивана Ивановича.... Ребят, ну вам же даже совсем глупые люди верить перестанут. У меня вообще 3 любовника, один старше другого... одному 98 лет, 99 и 112», — так прокомментировала Наталья эту информацию в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Несмотря на обещание Ивана Ивановича не выселять экс-жену из квартиры, где он жил все это время вместе с младшими детьми и бывшей супругой Натальей Вяль, актриса не появлялась там уже давно. Сам артист пока не знает, что будет делать с новообретенной свободой. «Планирую ли еще жениться? Ничего не планирую я пока что, жить планирую», — цитирует «Российская Газета» актера со ссылкой на портал 78.ru.

Фото и видео: Instagram

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