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«У меня роман с жизнью»: Рита Дакота откровенно рассказала о личном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рита Дакота

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28-летняя Рита Дакота прокомментировала слухи о том, что через два месяца после развода у нее начались новые отношения.

Недавно поклонники певицы Риты Дакоты заподозрили, что артистка успела найти нового возлюбленного всего через два месяца после болезненного развода с Владом Соколовским. Во время одного из концертов в Москве Рита заявила: «Мое самое любимое чувство, когда отношения только зарождаются. Вот эти самые бабочки, мурашки, чувство, когда тебе написал этот заветный абонент. Могу сказать одно, сейчас я влюблена».

Оказалось, девушка вовсе не имела в виду появление у нее бойфренда. «Люди очень топорно воспринимают некоторые слова. У меня нет отношений. У меня сейчас такой роман с жизнью! У меня внутри состояние пробуждения, поэтому я холю его, лелею и очень радуюсь. Что я жива, способна чувствовать, не закрылась от всех людей на свете, не считаю всех мужиков козлами», — призналась Рита в новом интервью, вышедшем на Youtube-канале «Нежный редактор».

Тем временем, несмотря на «лайки», которые Влад постоянно ставит новым постам Риты в Instagram, она игнорирует экс-супруга и не комментирует свои отношения с ним. Сейчас Дакота полностью погружена в работу и заботы о маленькой дочери Мии.

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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