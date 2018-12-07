«У меня роман с жизнью»: Рита Дакота откровенно рассказала о личном

Недавно поклонники певицы Риты Дакоты заподозрили, что артистка успела найти нового возлюбленного всего через два месяца после болезненного развода с Владом Соколовским. Во время одного из концертов в Москве Рита заявила: «Мое самое любимое чувство, когда отношения только зарождаются. Вот эти самые бабочки, мурашки, чувство, когда тебе написал этот заветный абонент. Могу сказать одно, сейчас я влюблена».

Оказалось, девушка вовсе не имела в виду появление у нее бойфренда. «Люди очень топорно воспринимают некоторые слова. У меня нет отношений. У меня сейчас такой роман с жизнью! У меня внутри состояние пробуждения, поэтому я холю его, лелею и очень радуюсь. Что я жива, способна чувствовать, не закрылась от всех людей на свете, не считаю всех мужиков козлами», — призналась Рита в новом интервью, вышедшем на Youtube-канале «Нежный редактор».