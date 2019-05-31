«У меня основательная любовь с моей женой»: Филипп Янковский поделился мыслями о семейной жизни и влиянии гороскопа на нее

Филипп Янковский и Оксана Фандера в браке с 1990 года. Их считают одной из самых крепких и красивых пар, и ни одно их интервью не проходит без вопросов о семейной жизни и чувствах.
«Что такое любовь? Это вообще на засыпку вопрос. Я думаю, что многих он приводит в тупик, а многие начинают стихи читать. Я вам могу сказать, мне тоже в жизни повезло, у меня, так сказать, основательная, длинная любовь с моей женой. Человек, почувствовавший это состояние хотя бы один раз, у него не вызывает сомнений, что это любовь. А не почувствовавший — ему и не объяснишь. В этом и состоит наверное жизнь, и это прекрасно», — рассуждает актер в видеоинтервью «Вокруг ТВ».
«В жизни самое главное — это гармония, если одним словом. Оно кстати очень емкое. <...> Я по гороскопу Весы. Такие люди любят гармоничные отношения. Я неконфликтный в общем человек», — дбавил он.
Влияет гороскоп и на профессиональную сферу, считает Филипп: «У меня сейчас сложилась карьера как у актера. У меня сначала это не получилось в детстве в том виде, в котором не бы этого хотелось. И у меня получилось актером стать, вот я десять лет назад начал этим как раз заниматься, потому что мне этого не хватало. Я по гороскопу весы и обезьяна, мне просто быть режиссером — мне там мало места».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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