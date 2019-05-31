«У меня основательная любовь с моей женой»: Филипп Янковский поделился мыслями о семейной жизни и влиянии гороскопа на нее

Филипп Янковский и Оксана Фандера в браке с 1990 года. Их считают одной из самых крепких и красивых пар, и ни одно их интервью не проходит без вопросов о семейной жизни и чувствах.

«Что такое любовь? Это вообще на засыпку вопрос. Я думаю, что многих он приводит в тупик, а многие начинают стихи читать. Я вам могу сказать, мне тоже в жизни повезло, у меня, так сказать, основательная, длинная любовь с моей женой. Человек, почувствовавший это состояние хотя бы один раз, у него не вызывает сомнений, что это любовь. А не почувствовавший — ему и не объяснишь. В этом и состоит наверное жизнь, и это прекрасно», — рассуждает актер в видеоинтервью «Вокруг ТВ».