У каких пар нет будущего из-за несовместимости по типу темперамента
Специалист уточнила, что темперамент является основой личности человека и определяется с рождения, тогда как характер формируется в процессе развития личности, воспитания и прочее.
Всего существует четыре типа темперамента, которые сочетаются между собой: флегматик, сангвиник, холерик и меланхолик. Первый из них отличается пассивностью и эмоциональной устойчивостью, второй — общительностью, инициативностью и психологической стабильностью. Для холериков свойственна импульсивность, активность, агрессия, а для меланхолика — тревожность, пассивность и раздражительность, пишет «Пятый канал».
Строить отношения активному холерику с пассивным, размеренным флегматиком будет весьма непросто из-за полярных темпераментов. Несостыковка в них может обнаружиться не сразу, но по окончании конфетно-букетного периода станет заметна. Холерику также не подходит меланхолик не только в связи с разным уровнем активности, но и по причине импульсивности обоих, отметила психолог. А меланхоликам не ужиться с сангвиниками.
«Сложности на уровне темперамента могут быть компенсированы работой над своим характером, переоценкой поведения, способом реагирования, правильным взаимодействием с окружающими: пониманием особенностей партнера и поиском совместных решений», — заключила Станислава Зарудная.
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