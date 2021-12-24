У каких пар нет будущего из-за несовместимости по типу темперамента

Специалист уточнила, что темперамент является основой личности человека и определяется с рождения, тогда как характер формируется в процессе развития личности, воспитания и прочее.

Всего существует четыре типа темперамента, которые сочетаются между собой: флегматик, сангвиник, холерик и меланхолик. Первый из них отличается пассивностью и эмоциональной устойчивостью, второй — общительностью, инициативностью и психологической стабильностью. Для холериков свойственна импульсивность, активность, агрессия, а для меланхолика — тревожность, пассивность и раздражительность, пишет «Пятый канал».