Как сообщают западные СМИ, 55-летняя Деми Мур закрутила роман с 25-летним Ником Джонасом.

После расставания с молодым барабанщиком Шоном Фрайдеем Деми Мур долго коротала вечера в одиночестве — пока старшая дочь Румер не познакомила ее со своим приятелем Ником Джонасом, который тоже на тот момент ни с кем не встречался. «Деми и Ник безумно понравились друг другу. После пары свиданий они решили быть вместе», — сообщил инсайдер в интервью американскому порталу Radar Online.

«Ник — самый молодой из мужчин Деми, но в то же время он и один из самых зрелых. Он является доказательством того, что возраст — это просто цифры. Как и сама Деми, ведь она выглядит чуть ли не ровесницей Ника», — добавил источник.