У Деми Мур роман с поп-певцом, которому она годится в матери
После расставания с молодым барабанщиком Шоном Фрайдеем Деми Мур долго коротала вечера в одиночестве — пока старшая дочь Румер не познакомила ее со своим приятелем Ником Джонасом, который тоже на тот момент ни с кем не встречался. «Деми и Ник безумно понравились друг другу. После пары свиданий они решили быть вместе», — сообщил инсайдер в интервью американскому порталу Radar Online.
«Ник — самый молодой из мужчин Деми, но в то же время он и один из самых зрелых. Он является доказательством того, что возраст — это просто цифры. Как и сама Деми, ведь она выглядит чуть ли не ровесницей Ника», — добавил источник.
Тем не менее Мур не спешит появляться с Джонасом на публике. По слухам, она сказала друзьям, что хочет лучше узнать нового бойфренда и понять, можно ли ему доверять. Напомним, Деми Мур была замужем трижды — ее супругами были рок-музыкант Фредди Мур и актеры Брюс Уиллис и Эштон Катчер. А Ник Джонас крутил романы с Деми Ловато, Кейт Хадсон, Дельтой Гудрем и Кендалл Дженнер.
Фото: Global Look Press