«Ты обещал жениться на мне»: Ольга Бузова неоднозначно поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения

11 февраля экс-герой «Холостяка» (по-прежнему им оставшийся), юморист и шоумен Тимур Батрутдинов отметил день рождения. Одним из самых заметных поздравлений другу на просторах Сети стали теплые слова Ольги Бузовой, которая неожиданно намекнула именнинику... на свадьбу.

«Я обожаю твое чувство юмора ? я обожаю тебя ❤️ Кстати, ты обещал жениться на мне в прошлом году, если мы не найдем вторых половинок, помнишь?) Я пока свободна) А ты? Счастья тебе, здоровья, творческих успехов и любви ❤️ И знай, я всегда рядом) Твоя Олюся», — так нежно подписала певица несколько снимков с Батрутдиновым.