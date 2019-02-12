«Ты обещал жениться на мне»: Ольга Бузова неоднозначно поздравила Тимура Батрутдинова с днем рождения

11 февраля экс-герой «Холостяка» (по-прежнему им оставшийся), юморист и шоумен Тимур Батрутдинов отметил день рождения. Одним из самых заметных поздравлений другу на просторах Сети стали теплые слова Ольги Бузовой, которая неожиданно намекнула именнинику... на свадьбу.
«Я обожаю твое чувство юмора ? я обожаю тебя ❤️ Кстати, ты обещал жениться на мне в прошлом году, если мы не найдем вторых половинок, помнишь?) Я пока свободна) А ты? Счастья тебе, здоровья, творческих успехов и любви ❤️ И знай, я всегда рядом) Твоя Олюся», — так нежно подписала певица несколько снимков с Батрутдиновым.
Напомним, в прошлом году звезд серьезно подозревали в романе, тем более что Тимур ездил вместе с Олей на отдых в Таиланд, однако позже выяснилось, что знаменитости лишь дружат. Впрочем, как известно, именно так — с решения пожениться, если вторые половинки не найдутся — и начинался сюжет популярной романтической комедии «Свадьба лучшего друга»... А вы как считаете, стоит ли Тимуру Батрутдинову и Ольге Бузовой присмотреться друг к другу получше?
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram